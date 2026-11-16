Клиенты T2 могут оплачивать товары и услуги баллами «Плюса»

17:47, 16 ноября 2026, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 открыл возможность оплачивать товары и услуги в салонах связи баллами «Плюса». Новая функция интегрирована в систему оплаты по QR-коду через «Яндекс Пэй» и доступна владельцам карт любых российских банков, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Товары и услуги T2 в салонах связи теперь можно оплачивать баллами «Плюса». Для оплаты клиенту необходимо отсканировать QR-код на кассовом стикере в точке продаж, выбрать карту любого российского банка, подключённого к «Яндекс Пэй», и активировать функцию «Списать баллы». Опция распространяется на весь товарный ряд в салоне, включая смартфоны, умные гаджеты, аксессуары и прочее.

Новая форма оплаты доступна всем клиентам с активной подпиской «Яндекс Плюс». При этом конвертация максимально прозрачна: один балл эквивалентен одному рублю.

«Модернизация сценария оплаты в «Яндекс Пэй» – это ещё одна мера по улучшению клиентского опыта в салонах связи. Мы видим, что абоненты активно пользуются различными программами лояльности и хотят использовать накопленные бонусы с максимальной выгодой. Возможность списания баллов «Плюса» делает процесс покупки ещё более гибким и простым. Вдобавок развитие партнёрских программ помогает привлекать дополнительный трафик в розницу, а его в дальнейшем можно конвертировать в том числе и в подключение новых абонентов», – отметил директор по продажам на массовом рынке T2 Денис Голещихин.

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