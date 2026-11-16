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Общество

Депутаты Заксобрания проверили ход ремонта учреждений культуры в Палкинском районе

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области Павел Гомон и Надежда Васильева вместе с врио главы Палкинского муниципального округа Анной Николаевой проверили ход ремонтных работ в учреждениях культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

В Родовском сельском клубе ведутся работы в рамках национального проекта «Семья» и Народной программы «Единой России». Уже приведены в порядок основные строительные конструкции, смонтирована система отопления, ведутся внутренние отделочные работы. Далее планируется обновление инженерных сетей, ремонт фасада и помещений. Работы реализуют по дизайн-проекту проектного офиса министерства культуры Псковской области. Общая стоимость ремонта составляет более 40 миллионов рублей.

Депутаты встретились с подрядчиком и обсудили текущий этап и дальнейший ход работ.

«Важно не просто завершить ремонт, а получить современное комфортное пространство, которое будет востребовано жителями. Поэтому необходимо внимательно следить за качеством работ и соблюдением сроков», – отметил Павел Гомон.

В Качановской сельской библиотеке депутаты ознакомились с проектом «Тёплая страница библиотеки», инициированным ТОС «Радуга». Его цель – создать комфортные условия для посетителей, сохранить книжный фонд и развивать библиотеку как культурный центр села. Стоимость проекта составляет 301 649 рублей. В настоящий момент уже сложены две новые печи, построен сарай для хранения дров, планируется установка пяти кварцевых обогревателей. В реализации инициативы активно участвуют жители и партнёры ТОС: помогают с уборкой территории, предоставляют технику, участвуют в благоустройстве помещений и подготовке пространства для досуговых мероприятий.

«Такие проекты особенно ценны тем, что объединяют людей вокруг общего дела. Когда жители сами проявляют инициативу, участвуют в благоустройстве и помогают учреждению, у него появляется не только обновлённое пространство, но и настоящая поддержка сообщества», – подчеркнула Надежда Васильева.

«Депутаты продолжат следить за ходом работ. Важно, чтобы оба учреждения культуры стали удобными и востребованными пространствами для жителей округа», – подчеркнули в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

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