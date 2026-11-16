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Общество

Как заморозить красную икру перед Новым годом: советы рыбака

Многие россияне покупают красную икру задолго до новогодних праздников. Cвоими рекомендациями по хранению деликатеса поделился рыбак Никита Безверхий.

Он советует замораживать икру не позднее чем через день-два после покупки и хранить её в небольших герметичных стеклянных контейнерах. При этом стенки тары и сами икринки следует предварительно смазать маслом.

В беседе с изданием tmn.aif.ru рыбак также раскрыл правила разморозки продукта: этот процесс не менее важен. Никита Безверхий рекомендует переставить контейнер из морозилки на нижнюю полку холодильника и оставить его там на 12 часов. Затем нужно аккуратно слить образовавшуюся жидкость, переложить икру в чистую сухую посуду и хранить её не более двух-трёх дней.

Для наилучшего результата температура в морозилке должна быть не выше минус 18 градусов. Чем быстрее продукт замёрзнет, тем меньше будут кристаллы льда и тем лучше сохранится структура икринок. Важно отметить, что икра кеты не так хорошо переносит заморозку, как мелкая икра горбуши, кижуча и нерки.

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