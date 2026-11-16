Назван сухофрукт, который помогает в профилактике рака кишечника

20:22, 16 ноября 2026, ПАИ

Чернослив помогает улучшить работу кишечника и снизить риск различных заболеваний, включая рак. Однако для достижения максимального эффекта необходимо регулярно употреблять этот продукт.

Чернослив богат веществами, которые способствуют нормализации работы кишечника и облегчают процесс дефекации. Как пишет информагентство «Первое областное», этот сухофрукт содержит большое количество клетчатки, необходимой для предотвращения запоров. Кроме того, в нём присутствуют сорбит и хлорогеновая кислота, которые поддерживают регулярность стула.

Микроэлементы, содержащиеся в черносливе, обладают антиоксидантными свойствами. Это особенно важно для профилактики онкологических заболеваний кишечника, так как они помогают уменьшить воспалительные процессы, способствующие росту опухолей. Медь и марганец, входящие в состав чернослива, защищают здоровые клетки кишечника от повреждений. Кроме того, регулярное употребление чернослива способствует укреплению сердечной мышцы и костной ткани.

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