Названы сферы с самыми высокими выплатами студентам за подработку

12:34, 19 ноября 2026, ПАИ

Самые высокие выплаты студентам за подработку предлагают работодатели в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. В среднем за смену здесь можно получить 5 960 рублей. Такие данные по итогам января – октября 2026 года представили эксперты «Авито Подработки» и «Авито Услуг». Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.

На втором месте по размеру предлагаемого вознаграждения оказались бытовые и персональные услуги. В этой сфере студентам готовы платить в среднем 5 901 рубль за смену.

Третью строчку заняла пищевая промышленность с выплатой 5 502 рубля. В пятёрку наиболее высокооплачиваемых направлений также вошли тяжёлое машиностроение, где предлагают 5 022 рубля за смену, и транспортное машиностроение – 4 660 рублей.