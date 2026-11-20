Аналитики: Геймеры почти на 60% увеличили трафик в Сети в день старта предзагрузки GTA VI

12:52, 20 ноября 2026, ПАИ

В день старта предзагрузки Grand Theft Auto (GTA) VI объём трафика через соединения «МегаФона» с серверами популярных контент-провайдеров вырос на 58 % по сравнению со средним показателем октября и на 44 % относительно предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «МегаФона».

Релиз новой части GTA VI состоялся 19 ноября – это одна из самых ожидаемых игр последних лет. При этом ещё 10 ноября игроки, оформившие предзаказ, получили возможность заранее скачать основные крупные игровые файлы на консоль. Такая предзагрузка позволяет открыть игру без долгого скачивания сразу после её официального выхода.

Высокий показатель сохранился и 11 ноября – в этот день объём трафика через соединения с контент-провайдерами достиг максимума за последние два месяца, превысив значение первого дня предзагрузки на 1,4 %. В целом за неделю с 10 по 16 ноября показатель оказался на 22 % выше, чем за предыдущие семь дней.

Аналитики «МегаФона» также выяснили, что с 1 по 16 ноября мужчины составили 92 % псковской аудитории официального сайта Rockstar Games, разработчика GTA VI. Наибольшую долю аудитории сайта сформировали пользователи 35–44 лет (40 %) и 25–34 лет (38 %). Таким образом, на возрастную группу от 25 до 44 лет пришлось три четверти посетителей. Доля пользователей 18–24 лет составила 9 %, а пользователей 45–54 лет – 11 %.

Интерес жителей Псковской области к новой части GTA VI не утихал с момента появления информации о её разработке в 2022 году. С того момента разработчики подогревали интерес игроков, регулярно публикуя скриншоты и трейлеры игры на своём сайте. Так, 6 мая 2025 года, в день выхода второго трейлера, мобильный трафик псковичей на официальном сайте Rockstar Games вырос на 51 % относительно среднего значения за всю предыдущую неделю. Высокая активность сохранялась и в последующие дни: с 6 по 12 мая трафик сайта увеличился почти в два раза по сравнению с предшествующей неделей.

GTA стала одной из самых известных игровых серий в мире. Действие шестой части разворачивается в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида.

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