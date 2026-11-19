Новый состав избиркома определят в Псковской области
Кандидатуры для назначения в новый состав избирательной комиссии Псковской области планирует рассмотреть на очередном заседании комитета по региональной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
Законом «Об Избирательной комиссии Псковской области» определено, что областная избирательная комиссия, срок полномочий которой составляет пять лет, состоит из 14 членов: половину из них назначает законодательный орган, а другую половину – губернатор области.
Предложенные кандидатуры в состав избирательной комиссии Псковской области направлены председателем Собрания в комитет для предварительного рассмотрения и принятия решения о включении в бюллетень для тайного голосования. На данный момент кандидатов восемь.
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