Новый состав избиркома определят в Псковской области

21:13, 19 ноября 2026, ПАИ

Кандидатуры для назначения в новый состав избирательной комиссии Псковской области планирует рассмотреть на очередном заседании комитета по региональной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Законом «Об Избирательной комиссии Псковской области» определено, что областная избирательная комиссия, срок полномочий которой составляет пять лет, состоит из 14 членов: половину из них назначает законодательный орган, а другую половину – губернатор области.

Предложенные кандидатуры в состав избирательной комиссии Псковской области направлены председателем Собрания в комитет для предварительного рассмотрения и принятия решения о включении в бюллетень для тайного голосования. На данный момент кандидатов восемь.