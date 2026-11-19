Как бесплатно получить земельный участок, рассказали в Госдуме

21:31, 19 ноября 2026, ПАИ

Россияне могут бесплатно получить земельный участок по федеральным программам на Дальнем Востоке и в Арктике. Это часть мер поддержки льготных категорий граждан и участников жилищно-строительных кооперативов с государственной поддержкой, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина.

В интервью «ИА Новости депутат рассказала об особенностях участия в программах «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар».

Программа «Дальневосточный гектар» позволяет любому гражданину России получить до одного гектара земли в безвозмездное пользование на пять лет. Участок можно использовать для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или развития бизнеса. По истечении пятилетнего срока землю можно оформить в собственность или взять в аренду на 49 лет, пояснила Екатерина Стенякина.

С 2021 года программа действует не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике – под названием «Арктический гектар». Она охватывает Карелию, Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ. Условия участия и получения земли в этих регионах идентичны, отметила депутат.

Подать заявление об участии в программах можно на портале «Госуслуги» или другими способами. Рассмотрение заявления занимает в среднем один месяц.

Кроме того, по федеральному закону право на получение земли имеют и другие категории граждан, включая многодетные семьи, Героев России, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов боевых действий, инвалидов, семьи с детьми-инвалидами и участников специальной военной операции. Однако условия для каждой категории определяются региональными властями.

Ещё один важный механизм поддержки – жилищно-строительные кооперативы с государственной поддержкой. Государство бесплатно передает им земельные участки, а вступить в такие кооперативы могут многодетные семьи, молодые учёные, врачи, учителя, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и другие специалисты. На строительство дома выделяется от трёх до пяти лет, подчеркнула Екатерина Стенякина.

Для получения земельного участка необходимо выбрать подходящую программу, собрать необходимые документы и подать заявление в местной администрации, в региональном департаменте имущества через МФЦ или онлайн-сервисы, уточнила парламентарий.