Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Псковской областью

09:00, 20 ноября 2026, ПАИ

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, в том числе над Псковской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотники также сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Ростовской и Волгоградской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и Московским регионом.

Кроме того, дроны перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.