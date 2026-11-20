Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Псковской областью
Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, в том числе над Псковской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Беспилотники также сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Ростовской и Волгоградской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и Московским регионом.
Кроме того, дроны перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.