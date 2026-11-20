На заводе «Титан-Полимер» провели занятие по безопасной работе на высоте

16:24, 20 ноября 2026, ПАИ

Обучающее занятие для сотрудников участка регрануляции, посвящённое соблюдению требований охраны труда при выполнении работ на высоте, состоялось на заводе «Титан-Полимер». Его провели специалисты отдела охраны труда и промышленной безопасности предприятия. В ходе занятия работникам напомнили основные требования безопасности при выполнении высотных работ, правила использования средств индивидуальной защиты, а также порядок организации и безопасного проведения таких работ. Об этом ПАИ сообщил в пресс-службе предприятия.

Специфика работы участка регрануляции предусматривает периодическое выполнение производственных операций на высоте. В частности, сотрудники проводят очистку технологического оборудования, его осмотр и обслуживание. Такие работы требуют особого внимания к соблюдению установленных требований безопасности, правильному применению страховочных систем и оценке возможных рисков.

На предприятии на регулярной основе проводятся инструктажи, обучающие занятия и практические тренировки, направленные на повышение культуры безопасности производства и предупреждение производственного травматизма.

«Вопросам охраны труда и промышленной безопасности на нашем предприятии уделяется большое внимание. Важно, чтобы каждый работник не только знал требования безопасности, но и неукоснительно соблюдал их при выполнении своих профессиональных обязанностей. Мы последовательно проводим обучение персонала, совершенствуем систему охраны труда и формируем культуру ответственного отношения к безопасности на каждом рабочем месте. Наша главная задача – создать условия, при которых каждый сотрудник может безопасно выполнять свою работу», – подчеркнул генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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