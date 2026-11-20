Итоги первого этапа проекта «Территория развития» подвели в Пскове

19:40, 20 ноября 2026, ПАИ

В Псковском государственном университете подвели итоги реализации проекта «Территория развития» в 2026 году и определили задачи на 2027-й. Работа ведётся в рамках гранта Росмолодёжи «вМесте». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Главным событием уходящего года стало открытие обновлённого многофункционального пространства на улице Некрасова, 24. Концепцию оформления разрабатывали с учётом запросов студентов. Новая площадка удачно вписалась в работу уже действующих здесь молодёжных объединений.

«Наша главная цель на следующий год – сделать так, чтобы «Территория развития» стала местом силы для студентов. Мы запускаем проектный офис, чтобы помочь ребятам пройти путь от идеи до её реализации», – отметил руководитель проектного решения Василий Демидов.

В 2027 году акцент сместится с инфраструктуры на событийное наполнение. Команда проекта планирует сформировать насыщенный календарь мероприятий: от патриотических акций и творческих лабораторий до киберспорта и робототехники.

Запуск новой площадки даст дополнительный импульс к развитию студенческого самоуправления. Университет продолжит создавать условия, при которых молодёжь сможет не только предлагать актуальные идеи, но и получать все необходимые ресурсы для их воплощения.