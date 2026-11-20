Полицейские раскрыли кражу деревообрабатывающих станков на 400 тысяч рублей в Дедовичах

21:20, 20 ноября 2026, ПАИ

Полицейские установили и задержали подозреваемого в хищении дорогостоящего оборудования с территории местного предприятия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ранее судимый 39-летний местный житель вывез на автомобиле два деревообрабатывающих станка и продал их. По предварительным данным, ущерб предприятию составил 400 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Санкт-Петербурге. Мужчина дал признательные показания.

Похищенное оборудование обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание за подобные преступления – до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.