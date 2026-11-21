Псковские профсоюзы поздравили Владимира Зубова с переизбранием на пост президента Торгово-промышленной палаты

16:58, 21 ноября 2026, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил Владимира Зубова с единогласным переизбранием на должность президента Торгово-промышленной палаты Псковской области на новый пятилетний срок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Торгово-промышленная палата Псковской области - давний и надёжный партнёр профсоюзов региона. Нас связывают годы конструктивного сотрудничества, взаимного уважения и стремления к достижению общих целей», - сказал Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что тесное взаимодействие позволяет находить эффективные решения на стыке интересов работников и работодателей. «Уверен, что сложившаяся синергия профсоюзного движения и делового сообщества и впредь будет способствовать укреплению социального партнёрства, развитию экономики Псковской области, созданию достойных условий труда и повышению благосостояния жителей региона», - отметил лидер профсоюзного объединения.

Игорь Иванов также пожелал президенту Торгово-промышленной палаты региона здоровья, неиссякаемой энергии, новых профессиональных достижений и успешной реализации всех намеченных планов. «Пусть предстоящие пять лет станут временем новых возможностей, интересных проектов и значимых результатов на благо Псковской области!» - заключил он.