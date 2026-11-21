Псковские таможенники пресекли контрабанду сигарет на 114 миллионов

17:54, 21 ноября 2026, ПАИ

Ввоз немаркированных табачных изделий на 114 миллионов рублей пресекли таможенники за десять месяцев 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Мобильные группы ведомства в круглосуточном режиме патрулируют дороги области вблизи российско-белорусской границы, останавливая машины для проверок.

В 2025 году по фактам незаконного перемещения немаркированных белорусских сигарет через границу было возбуждено семь уголовных дел. Пресечён ввоз в Россию более 311 тысяч пачек сигарет без маркировки стоимостью более 41 миллиона рублей.

При этом только за десять месяцев 2026 года сотрудники таможни возбудили 16 уголовных дел по статье 226.1 УК РФ. Всего они пресекли ввоз 762 тысяч пачек сигарет без маркировки стоимостью более 114 миллионов рублей.

В частности, в октябре псковские таможенники возбудили два уголовных дела по фактам контрабанды табачной продукции. В Усвятском районе сотрудники в микроавтобусе обнаружили более 24,5 тысячи пачек немаркированных белорусских сигарет различных наименований. Аналогичное задержание произошло в Дедовичском районе: гражданин России вёз в багажнике и салоне минивэна более 23,4 тысячи пачек немаркированных сигарет.

В сфере пресечения незаконного перемещения табачных изделий через российскую границу Псковская таможня тесно взаимодействует с УФСБ России по Псковской области, УМВД России по Псковской области и Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области.

По результатам рассмотренных дел суд назначил злоумышленникам наказания в виде реального лишения свободы или крупных штрафов. Однако в некоторых случаях назначенный судом штраф не останавливает виновных от повторного нарушения закона. При этом рецидив преступления – отягчающее обстоятельство, влекущее более строгое наказание, подчеркнули в ведомстве.