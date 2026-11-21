Роспотребнадзор увеличил норму дневного сна в детских садах

20:59, 21 ноября 2026, ПАИ

Рекомендованная продолжительность дневного сна детей в детских садах теперь составляет 2,5–3 часа – на 30 минут больше, чем в прежних рекомендациях. Это следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В документе указано, что продолжительность сна детей установлена гигиеническими нормативами. Так, общая продолжительность суточного сна у детей до одного года должна составлять не менее 14–15 часов, а у детей от года до семи лет – 12–12,5 часа, из которых 2,5–3 часа отводится на дневной сон.

Детям до года рекомендуется организовывать два – четыре раза в день сон продолжительностью до двух часов, детям от года до полутора лет – дважды (в сумме – до 3,5 часа), детям от полутора до трёх лет – один раз, но не менее трёх часов. Перед сном, как отмечено в документе, не рекомендуется проводить подвижные эмоциональные игры.

В рекомендациях 2021 года говорилось, что детям от года до семи лет следует спать 12–12,5 часа в день, из них 2–2,5 часа отводилось на дневной сон.