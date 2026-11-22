МВД предупредило о мошеннических рассылках от имени сервиса «Мои документы»

21:54, 22 ноября 2026, ПАИ

МВД России предупредило, что мошенники начали рассылать россиянам СМС-сообщения якобы из сервиса «Мои документы». В них утверждается, что к личному кабинету привязано новое устройство. По данным ведомства, цель таких рассылок – вызвать тревогу и побудить человека вступить в переписку или перезвонить по указанному номеру, сообщается в материале «Известий».

Эксперты связывают опасность схемы с высоким доверием граждан к МФЦ и с их связью с порталом «Госуслуги». Получив доступ к учётной записи, мошенники могут завладеть персональными данными, использовать их для последующих атак, а также пытаться оформлять кредиты или совершать другие действия от имени гражданина. По оценкам специалистов, злоумышленникам не требуется взламывать инфраструктуру МФЦ – достаточно имитировать официальный тон и создать иллюзию срочности.

В конце 2026 года ожидаются два основных сценария. Первый – сообщения об угрозе безопасности: о постороннем входе, изменении номера телефона или попытке получить документы от чужого имени. Второй – имитация обычных процедур: подтверждения записи, исправления данных или получения готового документа. Ближе к праздникам такие обращения могут сопровождаться требованием успеть до определённого срока. Не исключено и многоэтапное продолжение: после разговора с «МФЦ» человеку могут звонить от имени службы безопасности или банка.

Для защиты специалисты советуют проверять информацию самостоятельно на официальном сайте МФЦ или в приложении «Госуслуги», не используя ссылки и номера из подозрительных сообщений. Коды подтверждения нельзя передавать под предлогом отмены операции, записи на приём или получения документа. Если код уже сообщён, следует обратиться в официальную поддержку сервиса, а при совершении банковской операции – в банк.