Снегопады ожидаются на Северо-Западе России на новой неделе

22:10, 22 ноября 2026, ПАИ

На Северо-Западе России на предстоящей рабочей неделе ожидаются снегопады, во второй половине недели снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, на Северо-Запад циклон принесёт снеговые облака, а воздушные массы будут поступать из акватории Баренцева моря. В четверг и пятницу здесь уже скажется влияние скандинавского антициклона. Днём температура составит от –3 до +2 градусов.

В Санкт-Петербурге, по прогнозу «Фобоса», вплоть до среды будет идти снег, но уже в четверг и пятницу существенные осадки маловероятны. Температура ожидается от –1 до +2 градусов.