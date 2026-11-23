Почти 135 тысяч тонн овощей, фруктов и ягод ввезли в Псковскую область с начала года

11:22, 23 ноября 2026, ПАИ

Почти 135 тысяч тонн овощей, фруктов и ягод проконтролировали инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при ввозе в Псковскую область из-за рубежа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала года через пункты пропуска 7 100 грузовых машин ввезли в регион 134 300 тонн импортной плодоовощной продукции.

Экспортёрами разных видов овощей и фруктов выступили десять стран мира, среди которых Сербия, Молдавия, Бельгия и Германия. Всего ввезли 133 000 тонн фруктов и ягод (абрикосов, ананасов, цитрусовых, арбузов, винограда, киви, инжира, груш, вишни, кумкватов, малины, маракуйи, манго, черешни, яблок), а также 777,9 тонны овощей (батата, капусты, перца, руколы, салата, свёклы, спаржи, томатов, фенхеля, цикория, чеснока, грибов, лечебных трав и шпината).

Партии подкарантинной продукции, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Московскую, Свердловскую, Нижегородскую, Брянскую, Псковскую области и Краснодарский край.