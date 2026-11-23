Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасной стеклоомывающей жидкости для автомобилей

14:03, 23 ноября 2026, ПАИ

С наступлением холодов водителям рекомендуют внимательнее подходить к выбору незамерзающей жидкости. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Приобретать стеклоомывающую жидкость следует в проверенных местах – крупных сетевых или специализированных магазинах. При покупке необходимо изучить этикетку. На ней должны быть указаны производитель и его адрес, название и назначение товара, состав, соответствие техническим условиям, срок годности и меры предосторожности. Специалисты также советуют сохранять чек, использованную ёмкость или хотя бы этикетку – они могут понадобиться при предъявлении претензий продавцу или изготовителю.

В ведомстве отметили, что запах жидкости связан с изопропиловым спиртом, который лежит в основе состава. Этот спирт разрешён для использования в стеклоомывающих жидкостях и не считается токсичным. При этом любые незамерзающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и категорически не подходят для употребления в пищу.

Главным критерием качественной незамерзающей жидкости названа безопасность: она не должна вредить здоровью водителя и пассажиров.