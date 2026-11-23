Полиция по горячим следам задержала подозреваемых в разбое в псковской деревне Родина

15:41, 23 ноября 2026, ПАИ

Разбойное нападение по горячим следам раскрыли сотрудники ОМВД России по Псковскому району. Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении этого преступления, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, вечером 22 ноября в одной из квартир в деревне Родина Псковского района двое мужчин распивали алкоголь вместе с жителем Санкт-Петербурга. Во время застолья они начали угрожать знакомому ножом и требовать у него деньги.

Мужчина обратился за помощью в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ведомства установили личности нападавших и задержали их. Подозреваемыми оказались ранее судимые 40-летний и 39-летний жители Ленинградской области. Орудие преступления (нож) у них изъяли.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.