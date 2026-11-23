Псковский футболист Владислав Сакадеев покинул медиакоманду 2Drots

15:25, 23 ноября 2026, ПАИ

Псковский полузащитник Владислав Сакадеев покинул медиакоманду 2Drots. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Нашу команду покидает добряк и настоящая душа коллектива – полузащитник Влад Сакадеев. Благодарим тебя за самоотдачу, упорство, отношение к делу и позитив, которым ты заряжал команду. Вместе мы прошли хороший и запоминающийся путь!» – говорится в сообщении 2Drots.

«Что бы ни происходило, я всегда забираю с собой только хорошее! Я обращаюсь к клубу и его болельщикам только с благодарностью. Я поиграл на очень крутых стадионах, участвовал в Кубке России. У меня были самые лучшие выезды, и это всё с такой прекрасной командой. Не получил того, что мне было нужно. Но кто знает, заслуживал я это или нет, разбираться уже не хочу, это я уже пережил. Я до последнего дня нахождения в команде был с пацанами и не вешал свой нос», – написал Сакадеев в своём телеграм-канале.

Напомним, что Владислав Сакадеев присоединился к 2Drots в конце марта 2026 года. В составе команды он стал обладателем кубка Медийной футбольной лиги (МФЛ) – в финале 2Drots обыграл ФК «10» со счётом 2:1. Всего за турнир псковский полузащитник вышел на поле в двух матчах, не отметившись результативными действиями.