Тормозной путь: сотни фур и часы ожидания на границе с Эстонией

На российско-латвийской и российско-эстонской границах сохраняется напряжённая обстановка. Сопредельные страны неритмично принимают как грузовой транспорт, так и физических лиц. Как результат – многокилометровая лента из сотен большегрузов, кабина к кабине, у МАПП «Бурачки», «Убылинка», «Шумилкино» и «Куничина Гора».

В ФТС предупредили, что скопление грузовиков может увеличиться. Среди факторов риска – сложная ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза, предстоящее закрытие Эстонией автомобильных пунктов пропуска с 1 декабря 2026 года, а также завершение сроков внешнеторговых контрактов.

Ситуацию прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он заявил, что власти Эстонии вновь не удивили: объявив о закрытии границы с Россией, они снова выстрелили себе в ногу.