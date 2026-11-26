Ветераны СВО из Псковской области участвуют во Всероссийском Кубке защитников Отечества в Калуге

17:17, 26 ноября 2026, ПАИ

Ветераны специальной военной операции из Псковской области Алексей Фомичев и Василий Могрицкий принимают участие в финале Всероссийского Кубка защитников Отечества, который стартовал в Калуге. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Масштабный турнир объединил около 300 ветеранов СВО из 62 регионов России – победителей и призёров межрегиональных этапов соревнований.

В копилке Алексея Фомичева уже есть бронзовая медаль окружного Кубка защитников Отечества по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. У Василия Могрицкого – награда за второе место по пулевой стрельбе.

Президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам и организаторам Кубка отметил, что за прошедшее время турнир вырос в масштабное общественное движение, которое объединяет ветеранов специальной военной операции и членов их семей. «Ваше стремление идти вперёд и, невзирая на трудности, добиваться успеха вызывает глубокое уважение», – подчеркнул глава государства.