Россия первой в мире поставила ледовое шоу с участием робота

16:22, 27 ноября 2026, ПАИ

На конференции AI Journey прошла мировая премьера: человекоподобный робот впервые стал участником ледового представления. Робот Юни от Сбера вышел на лёд вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой. Реализовать это удалось благодаря работе ведущих инженеров центра робототехники Сбера, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Робот впервые в мире выступил на льду в качестве участника шоу. Юни выполнял танцевальные комбинации, взаимодействовал с партнёром и удерживал равновесие на скользкой поверхности. За каждым его движением стоит сложная инженерная работа: требовалось обеспечить не только устойчивость и точность, но и синхронность, без которой невозможно настоящее сценическое взаимодействие.

Для Сбера ледовая арена стала пространством для развития технологий физического ИИ. Непривычная для робота среда предъявляет особые требования к управлению движением, координации и устойчивости. Решение таких задач приближает появление роботов, способных уверенно выполнять разнообразные действия и взаимодействовать с людьми не только на сцене, но и в промышленности, логистике и повседневной жизни.

В основе постановки лежит русская сказка «Царевна-лягушка». Мини-спектакль к 185-летию Сбера объединил мастерство лучших представителей российского фигурного катания, музыку, театральное искусство и новейшие достижения робототехники. Над проектом работали композитор Пётр Дранга и режиссёр-постановщик Илья Авербух. Авторы стремились не просто продемонстрировать технологии, а соединить движения человека и робота в единую художественную историю. Анна Щербакова привнесла в проект высочайшие стандарты спортивного мастерства, Илья Авербух перевёл инженерную задачу на язык хореографии, а музыка Петра Дранги помогла превратить технологический эксперимент в современное прочтение русской сказки.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что лёд является очень сложной средой для робота, и каждый элемент Юни – это большая инженерная работа над равновесием, координацией и взаимодействием с партнёром. По его словам, на скользкой поверхности роботу нужно мгновенно оценивать своё положение, контролировать движение и сохранять устойчивость. Он подчеркнул, что для компании это важный этап развития робототехники: роботов учат не просто выполнять отдельные команды, а действовать в меняющейся физической среде. «Поэтому мы пошли к лучшим в своём деле – олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой, чтобы её опыт и навыки помогли создавать роботов, которые смогут уверенно работать и находиться рядом с человеком в повседневной жизни», – добавил он.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин рассказал, что организаторы задумали не только продемонстрировать уникальные возможности роботов Сбера, но и сделать первый шаг к ледовому шоу «Русские сказки», где роботы станут полноценными участниками представления наравне с лучшими фигуристами страны. «Нам важно, что в России зарождаются прорывные решения на стыке технологий, искусства и спорта. Для нас сказочное шоу на льду – продолжение идей балета «Русские сказки», премьеру которого мы представляли к 185-летию Сбера в Большом театре. Российский культурный код дарит нам вдохновение и даёт пространство для смелых экспериментов – уверен, этот проект станет востребованным в мире», – отметил он.

Ледовая премьера стала частью программы Сбера на AI Journey в рамках синергии технологий и искусства. В таком сотрудничестве рождается будущее, где искусственный интеллект помогает раскрывать человеческий талант по-новому.

AI Journey – ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.