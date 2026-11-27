Сотрудники завода «Титан-Полимер» прошли обучение по вопросам безопасности пищевой упаковки

17:25, 27 ноября 2026, ПАИ

На заводе «Титан-Полимер» завершилось обучение сотрудников по программе, посвящённой нормативным требованиям к полимерным материалам, предназначенным для контакта с пищевой продукцией. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Программу обучения разработали с учётом специфики деятельности завода «Титан-Полимер» и особенностей производства БОПЭТ-плёнок. В рамках обучения сотрудники изучили международные требования к полимерным материалам, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами, вопросы химической безопасности продукции, подходы к проведению лабораторных испытаний, а также требования к документации, подтверждающей соответствие продукции установленным требованиям.

Особое внимание уделили вопросам миграции веществ из упаковочных материалов, оценке безопасности прозрачных и металлизированных БОПЭТ-плёнок, требованиям к производственным процессам и практическим подходам к подтверждению соответствия продукции требованиям различных рынков.

Участники также рассмотрели практические примеры формирования программы испытаний, анализа требований заказчиков и подготовки документации, необходимой при поставках продукции на международные рынки.

Полученные в ходе обучения знания дополняют комплекс мероприятий предприятия по развитию системы управления качеством и пищевой безопасностью. Одновременно завод продолжает подготовку к сертификации по международной схеме FSSC 22000. Её прохождение позволит подтвердить соответствие системы менеджмента пищевой безопасности установленным требованиям, укрепить доверие потребителей и расширить возможности применения продукции предприятия в производстве пищевой упаковки.

«Обучение сотрудников является ключевым элементом системы обеспечения пищевой безопасности и напрямую определяет стабильность выпуска безопасной продукции на предприятии. Для нас важно, чтобы специалисты не только знали международные требования в области пищевой безопасности, но и умели применять их в ежедневной работе. Полученные знания помогут повысить эффективность контроля качества на всех этапах производства, минимизировать возможные риски и обеспечить стабильно высокий уровень безопасности выпускаемой продукции. Это ещё один шаг к укреплению конкурентных позиций завода и развитию сотрудничества с российскими и зарубежными потребителями», – отметила директор по качеству завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.

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