Сбер и Академия Эйфмана показали первое в мире балетное шоу с роботами

17:03, 27 ноября 2026, ПАИ

В день открытия международной конференции AI Journey Сбер представил первое в мире балетное шоу с участием человекоподобных роботов Юни. Постановка создана совместно с Академией танца Бориса Эйфмана, с которой банк связывает многолетнее сотрудничество. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

В год своего 185-летия Сбер показал зрителям уникальный творческий и инженерный эксперимент, открывающий новые горизонты не только для русского балета, но и для развития робототехники и физического искусственного интеллекта (Physical AI).

Академия танца Бориса Эйфмана – это инновационное образовательное учреждение, где соединяются традиции классического балета и концепции современной мировой хореографии для формирования универсального танцовщика XXI века. Сегодня академия и инженеры Сбера вместе открывают новую главу в истории искусства и технологий, соединяя многовековые традиции с возможностями искусственного интеллекта. В центре этого союза остаётся человек: его эмоции, переживания и способность создавать новое. Технологии становятся его партнёром и расширяют границы творческих и физических возможностей.

Балет требует исключительной точности движений, чувства ритма, координации и тонкого взаимодействия партнёров. Появление на сцене человекоподобного робота превращает эти требования в сложнейший инженерный вызов. Обучение роботов танцу проходило совместно: студенты академии демонстрировали движения и хореографические элементы, а инженеры на их основе учили роботов воспроизводить человеческую пластику. Шаг за шагом роботы осваивали отдельные движения, учились объединять их в последовательности, соблюдать ритм и синхронизироваться с партнёрами. Проект позволил команде Сбера продемонстрировать результаты собственных разработок в области управления движениями, координации и синхронизации робототехнических систем, открывая роботам возможность освоить новый язык движения вместе со студентами академии.

Совместная постановка стала не только художественным событием, но и важным технологическим достижением, демонстрирующим потенциал собственных разработок Сбера в области Physical AI. Искусство в данном случае выступает пространством для инженерных экспериментов, результаты которых могут найти применение далеко за пределами театральной сцены.

Художественный руководитель, президент Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Борис Эйфман отметил, что академия танца является инновационной хореографической школой, призванной воспитывать универсальных балетных артистов XXI века, и у неё это получается. «Предложение Сбера научить роботов танцевать стало неожиданным вызовом для академии. Мы приняли его. Была проделана колоссальная работа, роботы затанцевали. И в этом танце отразились вечная борьба противоположностей и вечное стремление человечества к прогрессу», – отметил он.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что технологии перестают быть просто инструментом и становятся полноценным участником творческого процесса. «Наш робот демонстрирует, как физический ИИ может воспринимать окружение, координировать движения и взаимодействовать с человеком в реальном времени. Для нас это важный шаг в развитии физического искусственного интеллекта. Работу над проектом вела большая команда инженеров Сбера и представителей балетного искусства, чтобы подарить зрителям поистине захватывающий спектакль», – сказал Андрей Белевцев.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, член попечительского совета Академии танца Бориса Эйфмана Владислав Крейнин рассказал, что компания всегда стремится показывать, как технологии расширяют возможности искусства. С академией банк работает более 15 лет, и новый проект стал уникальным следующим шагом: на одной сцене танцуют люди и роботы. «О роботах обычно рассказывают две истории: машина либо служит человеку, либо вытесняет его. Мы ставим третью. В её основе – дуэт: встреча двух противоположностей, которые сталкиваются, расходятся и снова тянутся друг к другу. Человек приносит в танец эмоцию, робот – точность, и шаг за шагом они учатся слышать и поддерживать друг друга», – отметил он.

AI Journey – ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику и общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.