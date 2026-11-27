Тысячи российских компаний смогут заключать сделки с помощью ИИ-агентов

17:52, 27 ноября 2026, ПАИ

Интеллектуальные агенты предприятий научились напрямую договариваться с агентами партнёров, заключать сделки и сопровождать их. Эти возможности станут доступны на платформе GigaCowork «Салют для бизнеса», входящей в группу Сбер. О новых функциях для бизнеса банк рассказал на международной конференции AI Journey.

Платформу GigaCowork, первую отечественную для создания ИИ-агентов и управления ими, банк запустил в июне 2026 года. Сегодня её используют более 2 000 компаний. Сотрудники разных подразделений могут без участия разработчиков создавать и настраивать агентов под задачи своего отдела. Для этого достаточно описать задачу обычным языком, указать, с какими документами и корпоративными системами агент может работать, и определить, в каких случаях он должен согласовать своё действие с человеком.

Сбер первым в России встроит в платформу такого класса доверенную среду для взаимодействия агентов разных компаний GigaNetwork. Теперь сотрудники смогут ставить задачи в привычном рабочем пространстве GigaCowork, а их агенты – связываться с агентами деловых партнёров и проводить сделки через GigaNetwork.

GigaNetwork – платформа для прямого взаимодействия ИИ-агентов разных организаций, где они находят контрагентов, проводят тендеры, согласуют коммерческие условия и сопровождают сделки, в том числе с банковскими гарантиями. Каждый агент проходит проверку и действует в пределах полномочий, предоставленных компанией. Банковская идентификация и цифровая подпись позволяют сторонам проверить, какую организацию представляет агент и от чьего имени он согласовал условия сделки.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что компания сделала ещё один шаг к агентной экономике. По его словам, раньше в GigaCowork компании могли поручить ИИ-агенту запросить предложения у поставщиков и сравнить их. Теперь технология выходит на новый уровень: агент будет способен самостоятельно довести эту работу до сделки и даже проконтролировать её исполнение. «Новая система в разы сокращает сроки заключения сделок и экономит время сотрудников, которым больше не нужно вручную переносить согласованные условия из переписки в договор. Поэтому одна команда может вести больше сделок. Результат – удобство, эффективность и максимальная ценность для клиентов», – отметил он.

AI Journey – ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.