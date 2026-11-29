Причины появления «апельсиновой корки» у женщин назвала косметолог

13:23, 29 ноября 2026, ПАИ

Целлюлит – распространённое явление, которое беспокоит многих женщин из-за его внешнего вида. Несмотря на популярность различных средств и процедур, таких как антицеллюлитные кремы и массажи, полностью устранить этот эффект удаётся не всегда. Врач-косметолог и дерматолог объяснила, почему «апельсиновая корка» может появляться даже у стройных женщин, как на неё влияют возраст и гормоны, а также какие методы действительно помогают улучшить состояние кожи.

С медицинской точки зрения целлюлит не является болезнью, отметила врач в интервью «Известиям». Это особенность строения подкожно-жировой клетчатки, которая связана с взаимодействием жировых долек и соединительнотканных перегородок. Когда жировые клетки начинают выступать между этими структурами, кожа приобретает характерный рельеф.

Целлюлит – это не патология, а распространённое состояние подкожно-жировой клетчатки. Неровности возникают из-за взаимодействия жировых долек с соединительнотканными перегородками, которые поддерживают кожу. Когда жировая ткань начинает выпирать между этими перегородками, поверхность кожи становится бугристой. Это может происходить даже у женщин с нормальным весом.

Главная причина целлюлита – это анатомические особенности. У женщин соединительнотканные перегородки расположены так, что жировые клетки могут выступать между ними. У мужчин структура соединительной ткани и распределение жира отличаются, поэтому целлюлит у них встречается реже.

К появлению целлюлита также могут привести наследственность, гормональные изменения, возраст, распределение жировой ткани и состояние соединительной ткани. Например, эстрогены влияют на распределение жира и состояние тканей.

Поэтому целлюлит может быть заметен даже у женщин с нормальным весом и стройной фигурой. Его наличие не говорит о ожирении или неправильном питании.

С возрастом кожа теряет свою упругость и эластичность, структура соединительной ткани меняется, а подкожно-жировая клетчатка может перераспределяться. В результате неровности на коже становятся более выраженными.

Кроме того, гормональные изменения, такие как снижение уровня эстрогенов с возрастом, также могут способствовать усилению проявлений целлюлита. Поэтому его появление не всегда связано с набором веса или ухудшением здоровья. Это часто результат естественного старения кожи и подкожных тканей.

Сбалансированное питание и регулярные физические упражнения могут улучшить внешний вид кожи и уменьшить выраженность неровностей. Особенно полезны силовые тренировки: укрепление мышц помогает создать более чёткие контуры тела, что визуально делает кожу ровнее.

Поддержание стабильного веса также положительно сказывается на состоянии кожи. Однако даже значительное снижение веса не гарантирует полного исчезновения целлюлита. Физическая активность не может изменить генетически обусловленные особенности строения подкожно-жировой клетчатки.

Тем не менее малоподвижный образ жизни и частые колебания веса могут ухудшить состояние кожи. Важно помнить, что целлюлит образуется под влиянием нескольких факторов, поэтому сложно выделить одну причину его появления.

Антицеллюлитные кремы, обёртывания и массажи остаются популярными методами борьбы с неровностями кожи. Однако заявления о полном устранении целлюлита с помощью домашних средств не имеют научного обоснования.

Врач отметила, что антицеллюлитные кремы и домашние обёртывания не разрушают жировые клетки и не устраняют целлюлит навсегда. Массаж может временно улучшить внешний вид кожи, уменьшая отечность и воздействуя на ткани, но не устраняет причину целлюлита.

Таким образом, многие процедуры дают лишь временный визуальный эффект, не изменяя анатомическое строение подкожно-жировой клетчатки. Чрезмерно интенсивные массажи и агрессивные косметологические процедуры могут повредить кожу и подлежащие ткани. Поэтому при выборе методов борьбы с целлюлитом важно ориентироваться на реальные возможности процедур и индивидуальные особенности кожи, а не на рекламные обещания.