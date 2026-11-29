В Великих Луках пройдет Кубок России по воздухоплавательному спорту

15:42, 29 ноября 2026, ПАИ

Федерация воздухоплавания опубликовала график соревнований на следующий год. В Великих Луках с 11 по 19 июня пройдет Кубок России по воздухоплавательному спорту, рассказал спортивный обозреватель по воздухоплавательному спорту Дмитрий Иванов.

В интервью «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский» гость эфира пояснил, что проведение Кубка не влияет на статус Великих Лук как спортивной столицы воздухоплавания.

«За всю историю проведения Чемпионатов в Великих Луках из 31-го прошло 23. Это как с Олимпиадой: Федерация воздухоплавательного спорта России рассматривает заявки от разных городов и принимает решение. В следующем году Чемпионат России пройдет в Кунгуре. Но это ни в коем случае не значит, что Великие Луки чем-то стали хуже, просто Кунгур проявил инициативу. Мы должны радоваться, что у нас ниже Кубка России, в принципе, никогда ничего не было, и в моем понимании это нормально, когда города-хозяева Чемпионатов постоянно меняются», – рассказал Дмитрий Иванов.

Он также выразил надежду, что в следующем году общий старт аэростатов с великолукской крепости все-таки состоится, хотя полеты очень сложно организовать с точки зрения мер безопасности.

«В этом году получилось согласовать, но не удалось взлететь – погода не позволила, но все равно пилоты устроили импровизированное файер-шоу, на сцене выступили музыканты, поэтому праздник в итоге удался», – отметил спортивный обозреватель.