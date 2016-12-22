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Спорт

Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор

Спортивный комплекс «Электрон» передан новому арендатору. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение принял «Россельхозбанк». Представители банка подтвердили ПАИ данную информацию.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в 2011-2013 годах «Россельхозбанка» выдал в кредит 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника».

С февраля 2014 года заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком и в настоящее время размер просроченной задолженности превышает 219 миллионов рублей. Сами заемщики по всем признакам сегодня являются банкротами. В заявлении в адрес УВД по Псковской области представители «Россельхозбанка» озвучивали версию, согласно которой значительная часть полученных в кредит денежных средств была похищена: деньги перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование. В связи с этим руководство банка просило провести проверку всех изложенных обстоятельств и возбудить уголовное дело.

Что касается «Электрона», то он был передан компанией «Кроника» в аренду компании «Санрайз Систем». Однако представители «Россельхозбанка» в заявлении в полицию отмечали, что арендные платежи на погашение долга перед банком не шли, а передавались неустановленным лицам.

Отметим, по неподтверждённым данным смена арендатора была произведена в ночь на 22 декабря в связи с опасениями в возможной порче инженерной инфраструктуры бассейна со стороны прежних арендаторов. Как сообщил ПАИ источник, это произошло «при поддержке спортивных сообществ Пскова» и одного из частных охранных предприятий.

По информации источника ПАИ, новым арендатором стала компания, которая владеет бассейном в Писковичах.

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