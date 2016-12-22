Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор

10:18, 22 декабря 2016, ПАИ

Спортивный комплекс «Электрон» передан новому арендатору. Как стало известно Псковскому агентству информации, такое решение принял «Россельхозбанк». Представители банка подтвердили ПАИ данную информацию.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в 2011-2013 годах «Россельхозбанка» выдал в кредит 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника».

С февраля 2014 года заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком и в настоящее время размер просроченной задолженности превышает 219 миллионов рублей. Сами заемщики по всем признакам сегодня являются банкротами. В заявлении в адрес УВД по Псковской области представители «Россельхозбанка» озвучивали версию, согласно которой значительная часть полученных в кредит денежных средств была похищена: деньги перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование. В связи с этим руководство банка просило провести проверку всех изложенных обстоятельств и возбудить уголовное дело.

Что касается «Электрона», то он был передан компанией «Кроника» в аренду компании «Санрайз Систем». Однако представители «Россельхозбанка» в заявлении в полицию отмечали, что арендные платежи на погашение долга перед банком не шли, а передавались неустановленным лицам.

Отметим, по неподтверждённым данным смена арендатора была произведена в ночь на 22 декабря в связи с опасениями в возможной порче инженерной инфраструктуры бассейна со стороны прежних арендаторов. Как сообщил ПАИ источник, это произошло «при поддержке спортивных сообществ Пскова» и одного из частных охранных предприятий.

По информации источника ПАИ, новым арендатором стала компания, которая владеет бассейном в Писковичах.