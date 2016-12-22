Букин назвал своё уголовное дело «частью сценария рейдерского захвата» псковского радиозавода, а его бенефициаром — Брячака

11:38, 22 декабря 2016, ПАИ

Экс-директор Псковского завода радиодеталей «Плескава», экс-депутат Псковского областного Собрания Андрей Букин сегодня в ходе пресс-конференции в редакции «Псковской правды» по случаю прекращения уголовного дела в отношении него о причинении мошенническими действиями ущерба заводу на 251,8 млн рублей заявил, что считает длившийся 8 лет процесс рейдерским захватом предприятия, бенефициаром которого стал депутат регионального парламента, лидер местной «Справедливой России» Олег Брячак.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Андрей Букин сказал: «С возбужденным в 2005 году уголовным делом я не соглашался, я его оспаривал, но суды давали формальную оценку. Сегодня точка поставлена. [20 декабря Псковский областной суд оставил в силе решение городского о прекращении уголовного дела в отношении Букина — ПАИ] Я слышал, что представители «Плескавы» будут оспаривать решение, они не согласны. Имеется информация, что следствие продолжит попытки возбуждать дело. Насколько будут реальны эти попытки – время покажет».

Также экс-директор «Плескавы» отметил беспрецедентное давление на суд в ходе процесса: «Я уже говорил, что суд не сломался об колено, хотя было колоссальное давление. Мне частный детектив давал информацию, что людям угрожали. Факт того, что судья был вынужден воспользоваться государственной защитой еще раз говорит о напряженности процесса. Следственные органы хотели, чтобы им поверили на слово. Но есть профессионалы, которые детально анализируют каждый документ и выносят решения несмотря на информационное давление. Вы все слышали выступления Брячака на эту тему, что «мантии полетят», если будет оправдательное решение. По сути это был четко разработанный сценарий для рейдерского захвата».

«Я все 8 лет просил у следствия документы, подтверждающие факт ущерба, но оно ссылалось на мнение коммерческих оценщиков и разницу в оценках посчитало ущербом. — добавил Букин. — Я был удивлен, как сделали арест акций: 11% почему-то были не под арестом, как и бассейн «Электрон». Я спрашивал, почему так? А следователь отвечал: «Ну вы понимаете, это же Брячак, он депутат». Мне открыто давали понять: идите и договоритесь. Я посмотрел в материалах дела, как шла процедура банкротства. При иске в 16 миллионов приставы наложили арест на имущество на сумму в разы больше».

Продолжая тему давления на суд и рейдерского захвата, Андрей Букин отметил: «Все эти митинги, все эти приходы людей в зал суда – я прекрасно понимаю, это большая политика. Но схема не сработала. Слава Богу, правосудие есть — это хороший знак для нашего общества. Общество сегодня видит, что реально происходит с «Электроном», с радиозаводом. Были подделаны подписи, в том числе подпись [экс-председателя совета директоров «Плескавы», члена совета директоров Вячеслава] Яковлева. Это позволило получить большие кредитные средства на личный бизнес некоторых лиц. Их получили «Палада», «Теко-Терминал». Но заложено сердце завода, первый цех. Брячак говорит, что отношения к «Электрону» не имеет. Но если он отношения не имеет, то как он стал поручителем по этим кредитам? Меня обвиняют в том, что я украл «Электрон», а пользуется им, судя по рекламе и СМИ, Брячак».

«Мое предположение – что это был рейдерский захват. Яковлев прямо писал заявление о рейдерстве в следственные органы, но они то теряли документы, то давали отписки, — резюмировал Букин. — Я сделал выводы из тех документов, которые имеются в деле. Банкротство, подделка подписей акционеров и получение крупных кредитов – это четкая схема действий. Если бы суд признал меня виновным, арестованные акции перешли бы в пользу заявителя. А это был Брячак».