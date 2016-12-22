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Общество

Агентство по управлению и использованию памятников подыскивает нового арендатора для здания псковского театра кукол и дома Батова

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры подыскивает нового пользователя для здания псковского театра кукол (домовая церковь Батовых), который в 2017 году переедет в другое здание, и дома Батова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

На фото: Здание театра кукол в Пскове

По её словам, объект, частью которого является здание театра кукол, находится в собственности Российской Федерации и в настоящее время пребывает под оперативным управлением федерального бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», подведомственном Министерству культуры.

«Именно агентством и принимается решение по дальнейшему использованию объекта. Насколько я знаю, вопрос этот на сегодняшний момент не имеет окончательного решения. Сейчас этот объект находится в списке по поиску нового пользователя. В доме Батова проведены противоаварийные работы, объект законсервирован, теперь будут вестись поиски пользователя», - уточнила Елена Яковлева.

Она отметила, что возможно, будет рассматриваться вопрос по приватизации объекта. «А, может быть, даже будет рассмотрен вопрос о передаче здания какому-либо государственному бюджетному учреждению, скорее всего, образовательно-культурной направленности, но этого мы пока не знаем. Мы бы приветствовали любое решение», - добавила Елена Яковлева.

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