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Общество

Семейный марш к Международному дню защиты детей номинировали на «Народное признание»

Региональная общественная организация «Дети – наше будущее» выдвинула на соискание премии «Народное признание - 2016» семейный марш, посвященный Международному дню защиты детей. Мероприятие претендует на победу в номинации «Событие».

Марш состоялся в Пскове 5 июня, в нём приняли участие более 300 человек. Торжественное шествие детей вместе с родителями по Октябрьскому проспекту от площади Ленина до Детского парка состоялось с большим количеством разноцветных с шаров, флагов и красочных плакатов. В начале праздничной колонны шли барабанщицы из хореографического ансамбля «Радость», за ними следовали автомобили, украшенные шариками, а после - участники клуба любителей спортивного собаководства и кружка «Юный кинолог» и семьи Псковской области. «Артисты из «Радости» представили публике настоящее костюмированное шоу: девочки и мальчики из ансамбля буквально заворожили всех своими зажигательными танцами», - рассказали организаторы марша.

После семейного марша в Детском парке состоялся большой детский праздник. Ребята увидели шоу пушистых питомцев: собаки танцевали и играли с детьми. В Детском парке работали несколько площадок с мастер-классами: по изобразительному искусству, по аквагриму. В качестве подарка на свой праздник дети получили сладкие подарки и возможность бесплатно покататься на аттракционах, поесть мороженого.

Отметим, ПОООМС «Дети – наше будущее» проводит такой массовый семейный праздник в День защиты детей уже 3 года подряд. Подобные мероприятия возрождают семейные ценности и способствуют эстетическому, нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Напомним, премию «Народное признание» проводят Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области. Заявки принимаются до 18:00 26 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

В феврале 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Отметим, что приём заявок на соискание награды начнётся в ближайшее время.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, вы можете найти по ссылкам: «Народное признание-2010»«Народное признание-2011»«Народное признание-2012»«Народное признание-2013»«Народное признание-2014»«Народное признание-2015».

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