Максим Жаворонков попросил руководство областного УМВД взять под контроль поиск сорвавших новгоднее шоу мошенников

17:48, 24 декабря 2016, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Максим Жаворокнков обратился к руководству регионального УМВД с просьбой взять под контроль вопрос поиска и привлечения к ответственности лиц, виновных в срыве новогоднего представления «Дед мороз. Начало» в Ледовом дворце Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, организаторы представления в рамках тура «Дед мороз. Начало», которые должны были пройти сегодня и завтра, 24-25 декабря, в Ледовом дворце Пскова, сняли кассу и скрылись в неизвестном направлении. При этом пострадали как дети из Пскова и районов области, которые приехали на праздник, так и артисты, а также ГАУ «Дирекция спортивных сооружений», которая управляет ледовой ареной. Ущерб для покупателей билетов оценивается примерно в 1 млн рублей, Ледовому дворцу — в размере 240 тысяч рублей. Сумма ущерба для артистов и технической группы, которая успела смонтировать оборудование для шоу, пока неизвестна.

Также в рамках тура 26 и 27 декабря представления должны были пройти в Великом Новгороде, а 3-4 января 2017 года — в Петрозаводске.