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Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего Ту-154: весь хор ансамбля Александрова и доктор Лиза

Министерство обороны РФ опубликовало списки находившихся на борту разбившегося сегодня над Чёрным морем Ту-154. В нём значатся 64 сотрудника ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель коллектива Валерий Халилов.

Как рассказал ТАСС ведущий солист Ансамбля имени А. В. Александрова Вадим Ананьев, на борту разбившегося самолета находились все участники хора ансамбля, кроме троих солистов. «У меня родился ребенок, теперь в семье трое маленьких детей. Я подошел к руководителю ансамбля и попросил остаться. Кроме того, завтра должно было быть выступление, поэтому решили оставить меня и еще солистов - Валерия Гавва и Бориса Дьякова. А остальные из хора все полетели», - сообщил музыкант. Он добавил, что из оркестра должны были лететь только игравшие на баяне и балалайке.

Кроме того, среди пассажиров находился начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.

Также ТАСС сообщает о том, что на борту лайнера находилась доктор Лиза – руководитель Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Она собиралась  посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где  была полгода назад.

Ранее сообщалось о гибели при крушении самолёта 9 журналистов: корреспондента НТВ Михаила Лужецкого, оператора НТВ Олега Пестова, звукооператора НТВ Евгения Толстов, корреспондента Первого канала Дмитрия Рункова, оператора Первого канала Вадима Денисова и звукооператора Первого канала Александра Сойдова,  корреспондента канала «Звезда»  Павла Обухова, оператора «Звезды» Александра Суранова и помощника оператора этого телеканала Валерия Ржевского.

Напомним, что самолет Ту-154 пропал с радаров сегодня, 25 декабря, в 5:40 после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека. Они летели на базу  Хмеймим в Сирии.

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