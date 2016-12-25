26 декабря в России объявлено днём траура по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем

14:45, 25 декабря 2016, ПАИ

Понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате крушения самолета Ту-154 над Чёрным морем. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит Министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших», - сказал глава государства.

Он еще раз выразил соболезнования родственникам погибших.

Напомним, Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артист ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей Первого канала, НТВ и «Звезды», глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.