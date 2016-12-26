Расписание ледовой арены Пскова до 1 января
Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова с 26 декабря по 1 января. Информация размещена на сайте Ледового дворца.
26 декабря, понедельник
6:00-07:00 – тренировка ХК «Дружина»
7:15-08:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
8:30-09:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
9:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
11:00-12:15 — секция фигурного катания СОГ-1,СОГ-1 (Робина, Цветкова)
12:30-13:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1 (Хрипкова, Цветкова)
14:30-15:15 – секция фигурного катания ТГ-1/2 (Хрипкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)
15:15-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Хрипкова)
16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Базилевских)
17:30-18:30 – секция хоккея НП-3, ТГ-3 (Пошелюк, Автомов)
18:45:19:45 – массовое катание
20:00-21:00 – тренировка ХК «Ветераны»
21:15-22:15 — тренировка ХК «Звезда»
Чемпионат области по хоккею
22:30-23:30 – «Ганза» - «Барсы-2»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»
27 декабря, вторник
6:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-08:30 – технический перерыв
8:30-09:30 — секция хоккея НП-1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)
9:45-10:45 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
10:45-11:45 – секция хоккея СОГ-1 (Автомов)
12:00-13:00 – секция фигурного катания СОГ-1 (Робина)
13:15-14:30 — секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
14:45-15:45 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
16:00-17:00 - секция фигурного катания ТГ1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
19:00-20:00 – массовое катание
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Плесков» - «Псков»
23:00-00:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
28 декабря, среда
6:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ»
7:45-08:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк)
10:00-10:45– секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:00-12:30 – секция фигурного катания (Робина)
12:45-13:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)
15:30-16:30 – секция хоккея СОГ-3, СОГ -4 (Базилевских)
16:45-17:45 – секция фигурного катания ТГ1/2 (Хрипкова)
18:00-19:00 – массовое катание
19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»
29 декабря, четверг
6:30-07:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-08:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП-1/1. НП-1/2 (Пузанов, Пошелюк )
10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-2 (Виолентий)
12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова)
14:45-15:30 - секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1 (Хрипкова, Цветкова)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
17:15-18:45 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП-3 (Хрипкова, Робина)
19:00-20:00 – массовое катание
20:15-21:15 – тренировка ХК «Красный город»
21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Ганза»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»
30 декабря, пятница
6:30-07:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-08:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
10:15-11:15 – секция хоккея НП-1 (Пузанов)
11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-1 (Цветкова, Робина)
12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2 (Цветкова, Хрипкова)
15:00-15:45 – секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Хрипкова, Цветкова)
16:00-17:00 – фигурного катания ТГ1/2 (Хрипкова)
17:15-18:45 – секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов, Базилевских)
19:00-20:00 — массовое катание
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-01:00 – тренировка ХК «Звезда»
31 декабря, суббота
7:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»
8:15-09:15 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
9:30-10:30 – массовое катание
10:45-11:45 – массовое катание
12:00-13:00 – массовое катание
13:15-14:15 – массовое катание
14:30-15:30 – массовое катание
15:45-16:45 – массовое катание
17:00-18:00 – массовое катание
1 января, воскресенье
15:00-16:00 – массовое катание
16:15-17:15 – массовое катание
17:30-18:30 – массовое катание
18:45-19:45 – массовое катание
20:00-21:00 – массовое катание.