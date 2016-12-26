Олег Брячак рассказал областным депутатам «сказку»

13:52, 26 декабря 2016, ПАИ

В своем выступлении в рамках обсуждения проекта бюджета Псковской области на 2017 год в рамках 5-й сессии регионального парламента глава регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак рассказал коллегам «сказку», предает корреспондент Псковского агентства информации. «Новый год скоро, такое сказочное время», - пояснил он.

«Жила была многодетная мама. Детишек у неё полной дом был, огородик у неё был. Познакомилась она с видным, эффектным парнем, который ездил на черном «Мерседесе» — приезжий. Камнем выложили берега прудика, подстригли кустики, бассейн в подвале сделали. Жила-жила Ольга — не нарадоваться было. Все хорошо было, деньги водились — жили не тужили. Однажды не пришёл домой. День нет, два нет. Стук в дверь — а там стоят судебные приставы. Оказывается, все это на кредитные деньги было сделано. И пришлось мамочке все это отдавать», - поведал депутат. «Сказка ложь, да в ней намёк», - резюмировал он.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в 2011-2013 годах «Россельхозбанка» выдал в кредит 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника». Эти компании в СМИ связывают с Олегом Брячаком. С февраля 2014 года заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком и в настоящее время размер просроченной задолженности превышает 219 миллионов рублей. Сами заемщики по всем признакам сегодня являются банкротами. В заявлении в адрес УВД по Псковской области представители «Россельхозбанка» озвучивали версию, согласно которой значительная часть полученных в кредит денежных средств была похищена: деньги перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование. В связи с этим руководство банка просило провести проверку всех изложенных обстоятельств и возбудить уголовное дело.

Отметим, что сам Олег Брячак 6 декабря подал иск о признании себя банкротом. Как следует из информации на сайте Арбитражного суда Псковской области. Долги Олега Брячака, суда по сайту службы судебных приставов, превышают 326 миллионов рублей. Исполнительский сбор по ним – почти 23 миллиона.

Напомним, 2 декабря с аналогичным заявлением в суд подчиненная Брячака Наталья Тудакова, также являющаяся его коллегой по фракции «Справедливой России» в областном Собрании. Ее задолженность превышает 131 миллион рублей.