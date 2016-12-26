Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал

17:30, 26 декабря 2016, ПАИ

«Мы уверены в этом арендаторе – он хорошо зарекомендовал себя, взяв на себя в непростое время спорткомплекс в Писковичах. Кроме того, мы уверены в том, что все официальные спортивные мероприятия, запланированные на «Электроне» на 2017 год, состоятся», - заявил в комментарии Псковскому агентству информации председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. Об этом он рассказал, комментируя переход «Электрона» под управление новой компании.

Напомним, 22 декабря ПАИ сообщало, что спорткомплекс передан новому арендатору по решению «Россельхозбанка», Последний в 2011-2013 годах выдал в кредит 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника».

С февраля 2014 года заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком и в настоящее время размер просроченной задолженности превышает 219 миллионов рублей. Сами заемщики по всем признакам сегодня являются банкротами. В заявлении в адрес УВД по Псковской области представители «Россельхозбанка» озвучивали версию, согласно которой значительная часть полученных в кредит денежных средств была похищена: деньги перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование. В связи с этим руководство банка просило провести проверку всех изложенных обстоятельств и возбудить уголовное дело.

Что касается «Электрона», то он был передан компанией «Кроника» в аренду компании «Санрайз Систем». Однако представители «Россельхозбанка» в заявлении в полицию отмечали, что арендные платежи на погашение долга перед банком не шли, а передавались неустановленным лицам.