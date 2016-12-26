Бассейн спорткомплекса «Электрон» возобновит работу 28 декабря
«В среду утром, если не будет никаких форс-мажоров, бассейн «Электрон» снова откроет свои двери для всех желающих», - заявил в комментарии Псковскому агентству информации Дмитрий Димитрюк, руководитель компании, ставшей новым арендатором одноименного спорткомплекса.
По его словам, на сегодняшний день спортивный зал «Электрона» работает в нормальном режиме. Здесь функционируют спортивные секции, в выходные прошли плановые соревнования по карате и мини-футболу. Бассейн пока находится на ревизии. Новый арендатор провел профилактику систем водоподготовки, устранил недочеты в малой чаше бассейна для детей. Вечером 26 декабря начнется подогрев воды.
Дмитрий Димитрюк также добавил, что ценовая политика спортивного учреждения останется прежней – стоимость абонементов не изменится, сохранятся скидки для детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Отметим, что Дмитрюк также является собственником спортивного комплекса в поселке Писковичи.
Напомним, 22 декабря ПАИ сообщало, что спорткомплекс передан новому арендатору по решению «Россельхозбанка». Дмитрий Дмитрюк пояснил, что конкурсный управляющий в присутствии представителей «Россельхозбанка» и частной охранной организации передал ему помещения спортивного комплекса «в состоянии пригодном для эксплуатации».
«Россельхозбанк» в 2011-2013 годах выдал в кредит 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника».