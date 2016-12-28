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Культура

Турчак раскритиковал Малышеву за трубы в вестибюле Великолукского драмтеатра

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня в ходе заседания регионального Совета по культурному наследию раскритиковал председателя областного госкомитета по культуре Жанну Малышеву за то, что в ходе реконструкции Великолукского драмтеатра в фойе подрядчик проложил трубы. 

«Мы реконструируем Великолукский театр, добиваемся, чтобы там не было пластиковых окон - а в результате в вестибюле открыто трубы пускают и все уродуют! Кто-то будет за этим следить? Разбирайтесь! Если кто-то хочет сэкономить, то не получится! Иначе мы получим ларек! Не нужен нам ларек, это же театр!», — эмоционально высказал претензии губернатор.

Отметим, Жанна Малышева до назначения на должность председателя госкомитета как раз являлась директоров великолукского драмтеатра. 

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