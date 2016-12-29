УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов

09:53, 29 декабря 2016, ПАИ

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Псковской области проверит законность отказа руководства псковского радиозавода «Плескава» обеспечивать теплом и водой спортивный комплекс «Электрон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФАС по Псковской области.

Руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец сообщила, что в адрес ведомства 28 декабря поступило заявление от ООО «Псковский институт промышленного и гражданского проектирования» о том, что АО ПЗР «Плескава» отказывается от заключения договора поставки энергоресурсов (теплоснабжения и водоснабжения). Из заявления следует, что спорткомплекс «Электрон» оставлен без тепла и воды.

«За окном зима и отключение такого объекта от энергоресурсов может привести к существенным потерям, а именно: лопнут трубы, выйдет из строя дорогостоящее оборудование и т.д. Сейчас мы пытаемся разобраться в сложившейся ситуации и определить, насколько действия АО ПЗР «Плескава» по отключению спорткомплекса от тепла и воды соответствуют нормам действующего законодательства», - заявила Ольга Милонаец.

«Если будет установлено, что альтернативного источника тепла и воды у «Электрон» нет, Управлением будут применены меры антимонопольного регулирования, выдано предупреждение, возбуждено дело, а виновные лица привлечены к административной ответственности, а именно наложен административный штраф в размере не менее 3% от выручки предприятия за предыдущий год», - добавила она.

Напомним, 22 декабря ПАИ сообщало, что спорткомплекс передан новому арендатору по решению «Россельхозбанка», Последний в 2011-2013 годах выдал в кредит 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника».

С февраля 2014 года заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком и в настоящее время размер просроченной задолженности превышает 219 миллионов рублей. Сами заемщики по всем признакам сегодня являются банкротами. В заявлении в адрес УВД по Псковской области представители «Россельхозбанка» озвучивали версию, согласно которой значительная часть полученных в кредит денежных средств была похищена: деньги перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование. В связи с этим руководство банка просило провести проверку всех изложенных обстоятельств и возбудить уголовное дело.

Что касается «Электрона», то он был передан компанией «Кроника» в аренду компании «Санрайз Систем». Однако представители «Россельхозбанка» в заявлении в полицию отмечали, что арендные платежи на погашение долга перед банком не шли, а передавались неустановленным лицам.