1
11:59
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
11:55
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
11:01
Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков
09:53
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
08:24
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
21:27
Думский коктейль
20:20
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»
Еще новости
  • Коротко
Общество

УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Псковской области проверит законность отказа руководства псковского радиозавода «Плескава» обеспечивать теплом и водой спортивный комплекс «Электрон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФАС по Псковской области.

Руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец сообщила, что в адрес ведомства 28 декабря поступило заявление от ООО «Псковский институт промышленного и гражданского проектирования» о том, что АО ПЗР «Плескава» отказывается от заключения договора поставки энергоресурсов (теплоснабжения и водоснабжения). Из заявления следует, что спорткомплекс «Электрон» оставлен без тепла и воды.

«За окном зима и отключение такого объекта от энергоресурсов может привести к существенным потерям, а именно: лопнут трубы, выйдет из строя дорогостоящее оборудование и т.д. Сейчас мы пытаемся разобраться в сложившейся ситуации и определить, насколько действия АО ПЗР «Плескава» по отключению спорткомплекса от тепла и воды соответствуют нормам действующего законодательства»,  - заявила Ольга Милонаец.

«Если будет установлено, что альтернативного источника тепла и воды у «Электрон» нет, Управлением будут применены меры антимонопольного регулирования, выдано предупреждение, возбуждено дело, а виновные лица привлечены к административной ответственности, а именно наложен административный штраф в размере не менее 3% от выручки предприятия за предыдущий год», - добавила она.

Напомним, 22 декабря ПАИ сообщало, что спорткомплекс передан новому арендатору по решению «Россельхозбанка», Последний в 2011-2013 годах выдал в кредит 220 миллионов рублей группе взаимосвязанных компаний: ООО «Паллада», ООО «Лари», ООО «Хинтел» и ООО «Кроника» (эти компании в СМИ связывают с депутатом Псковского областного Собрания, лидером регионального отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком). Залогом по одному из кредитов стал комплекс «Электрон», находящийся в собственности компании «Кроника».

С февраля 2014 года заемщики перестали выполнять свои обязательства перед банком и в настоящее время размер просроченной задолженности превышает 219 миллионов рублей. Сами заемщики по всем признакам сегодня являются банкротами. В заявлении в адрес УВД по Псковской области представители «Россельхозбанка» озвучивали версию, согласно которой значительная часть полученных в кредит денежных средств была похищена: деньги перечислялись фирмам-однодневкам, вскоре прекратившим свое существование. В связи с этим руководство банка просило провести проверку всех изложенных обстоятельств и возбудить уголовное дело.
Что касается «Электрона», то он был передан компанией «Кроника» в аренду компании «Санрайз Систем». Однако представители «Россельхозбанка» в заявлении в полицию отмечали, что арендные платежи на погашение долга перед банком не шли, а передавались неустановленным лицам.
Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация вокруг стадиона «Электрон»
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал Андрей Букин: Это кощунство — строить на территории «Электрона» Букин назвал своё уголовное дело «частью сценария рейдерского захвата» псковского радиозавода, а его бенефициаром — Брячака Сотрудники ЧОПа, взявшего под контроль «Электрон»: Спорткомплекс возобновит работу через 2-3 дня Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор Псков обеспечен спортивными объектами всего на 60%, заявили в профильном комитете Перезонирование «Электрона» может не состояться, считает главный архитектор Пскова Владимир Шуляковский: «Электрон» - единственный стадион, соответствующий мировым стандартам и требованиям Лариса Нуколова предложила развивать коммерческую застройку на территории «Электрона» в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
29 декабря 2016
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
29 декабря 2016
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков
29 декабря 2016
Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
29 декабря 2016
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов 1
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
29 декабря 2016
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»
28 декабря 2016
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
28 декабря 2016
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации 4

Идет загрузка...