Книгу «Русские праздники» презентуют псковичам на новогодних каникулах

11:15, 29 декабря 2016, ПАИ

5 января в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) состоится презентация книги филолога Елены Левкиевской и художника Веры Павловой «Русские праздники». Мероприятие приурочено к юбилею художника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Среди многочисленных наград Веры Павловой за достижения в области искусства книги наиболее значимы золотая медаль XXI Международной биеннале искусства книги в Братиславе (2001) и диплом Международной триеннале книжной графики в Таллинне «Power of Pictures 2003». В 2014 году она также стала лауреатом почетного диплома Международного Совета по детской книге (IBBY).

«Книга «Русские праздники» рассказывает о том невообразимом годовом колесе, в котором для простого человека от сохи смешались православные святые, фольклорные русалки и колдуны, да отголоски языческих богов и их примет. Что общего у Велеса и святого Николы? Как гадали девушки на Руси, зачем качались на качелях и катались с гор деревенские жители, кто такие ряженые и волочебники, что такое кумление, мясоед, «страшные вечера» и «курячьи именины»… Как отгоняли нечистую силу в темные дни? В какие дни засылали сватов, а в какие и свадебки играли? Сколько длилось кумование и зачем кудрявили березы? Конечно, время, когда мы напрямую зависели от земли и погодных условий, подстраивая под них годовой календарь, уже минуло, утекло, но и для сегодняшних праздников можно почерпнуть полезную информацию, рецепт сочива и жаворонков, потешку, колядку, гадание на Рождество или просто насладиться прекрасными иллюстрациями, овеянными духом мифологического восприятия», - рассказали в библиотеке и добавили, что художники выстроили «целый мир крестьянской России», где героями выступают как простые люди, так и русские святые, ангелы и серафимы.

«Русские праздники» — это и книга для чтения с детьми, и художественный альбом для разглядывания, и пособие по этнографии.

«Огромная, в красочном коробе, в переплёте из грубой мешковины (с блинтовым окошком), с льняным ляссе, тонированной мелованной бумагой, с трёхсторонним красным обрезом и цветными форзацами, с замечательным качеством печати (отпечатана в Венгрии) - она представляет собою шедевр полиграфического искусства и триумф художника – иллюстратора», - отметили организаторы презентации и добавили, что новое издание станет событие для людей, интересующихся традиционной славянской культурой и мифологией.