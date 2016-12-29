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Общество

Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»

Сегодня, 29 декабря, на сайте Псковского агентства информации стартовал первый тур голосования за участников Первой общественной премии Псковской области «Народное признание». Голосование продлится до 18:00 30 января. По его итогам будут определены участники второго тура голосования. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Как и в прошлый раз, чтобы избежать накруток голосов, введена простая процедура верификации. После того, как голосующий сделал свой выбор, ему необходимо ввести в специальном окошке внизу страницы свой номер мобильного телефона и нажать кнопку «Получить код», а также поставить «галочку» рядом с надписью «Я согласен», тем самым подтвердив готовность получить текстовое сообщение с кодом для подтверждения голосования, в котором будет указан спонсор SMS-голосования.

Страницу голосования необходимо оставить открытой. В течение нескольких минут на указанный номер придёт SMS с кодом, который также нужно ввести в специальное окно и подтвердить свой выбор.

Подчеркнем, что вся процедура голосования - бесплатная.

Голосование за претендентов на награду идёт здесь>>> Отдать свой голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.

Напомним, что в этом году за победу в 11-и номинациях премии борются 104 претендента.

Премию «Народное признание» проводят Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области.  

Учредителями награды являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. 

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