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Полиция просит помощи в розыске 2-х мужчин в рамках дела о несостоявшемся новогоднем шоу

Полиция просит помощи граждан в розыске 2-х мужчин в рамках расследования дела о новогоднем мошенничестве.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники отдела по Псковскому району продолжают расследования уголовного дела по факту мошенничества с билетами на несостоявшееся по вине организаторов новогоднее предствавление в Ледовом дворце. В полицию поступило уже более 150 заявлений от потерпевших граждан. По версии следствия, организаторы шоу скрылись вместе с вырученными денежными средствами.

«Полиция проводит следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время возникла необходимость установить личности и местонахождение мужчин, изображенных на фото. Граждан, располагающих какой-либо информацией о преступлении или указанных лицах просят обращаться в полицию по телефонам 02, (8112) 59-33-28», — отметили в пресс-службе.

   

Напомним, 24-25 декабря в Ледовом дворце Пскова должны были состоятся представления «Дед мороз. Начало». На него приехали не только дети из Пскова, но и из многих районов Псковской области. Также в городе прибыла нанятая труппа артистов и техническая группа, которая успела смонтировать оборудование. Однако оплаты они не получили, а шоу не состоялось: организаторы незадолго для представления сняли кассу и скрылись в неизвестном направлении. 

Также не получило оплату за аренду арены в размере 260 тысяч рублей ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений». Ущерб для покупателей билетов оценивался примерно в 1 млн рублей. 

Вице-губернатор Максим Жаворонков попросил руководство областного УМВД взять под контроль поиск сорвавших новгоднее шоу мошенников. 

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