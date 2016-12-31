В конгрессе США заявили, что не дадут Трампу отменить санкции против России

13:20, 02 января 2017, ПАИ

Если Дональд Трамп решит снять введенные администрацией Обамы санкции против России, он столкнется с противодействием со стороны конгресса США, заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф в эфире телепередачи «Эта неделя с Джорджем Стефанопулосом» на канале ABC. Об этом пишет РИА Новости.

«Честно говоря, мы в Конгрессе не считаем, что принятых мер достаточно для сдерживания (России)», — сказал Шифф. По его словам, в случае, если Трамп предпримет шаги, чтобы их отменить, на усилении режима санкций будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.

Ранее в воскресенье будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в интервью телеканалу ABC News заявил о своих сомнениях в том, что новые антироссийские санкции США из-за, якобы, причастности России к кибератакам являются пропорциональным ответом

29 декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипломатической собственностью, и объявили 35 российских дипломатов персона нон-грата.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил глава государства.