Обама заявил, что заложил «новый фундамент в основание Америки»

17:22, 05 января 2017, ПАИ

Барак Обама, уходящий с поста президента США, дал высокую оценку своей работе. В письме, в котором политик обратился к нации, говорится, что он «заложил новый фундамент в основание Америки». Об этом пишет газета «Известия».

«… Я с гордостью могу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки», - говорится в письме Обамы.

Он также отметил, что во время работы его администрации были сделаны первые шаги по преодолению неравенства.

Ранее Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, заявил о намерении отменить до 70 указов Обамы.