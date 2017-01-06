В псковских деревнях продолжаются противопожарные рейды

17:58, 06 января 2017, ПАИ

6 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам Главного управления МЧС России по Псковской области провели рейд в деревенях Кокорино, Шаробыки, Астахново Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области выехали в деревни Требеха и Фролово Порховского района.

В ходе профилактической работы они распространили памятки о мерах пожарной безопасности, листовки на темы: «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», проведен инструктаж граждан под роспись. С согласия граждан проведены обследования жилых домов. До населения доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Дедовичского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Также сотрудники отдела надзорнорй деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам посетили детскую деревню SOS в деревне Борисовичи Псковского района. Сотрудники отдела проверили состояние первичных соредств пожаротушения (огнетушителей), состояние электрооборудования и состояние автоматических систем противопожарной защиты. Вместе с тем, были проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности с воспитателями и обслуживающим персоналом, распространены листовки профилактического характера, также сотрудники отдела напомнили о первоочередных действиях в случае возникновения пожара с целью быстрого реагирования на возможные ЧС.