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Общество

В псковских деревнях продолжаются противопожарные рейды

6 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам Главного управления МЧС России по Псковской области провели рейд в деревенях Кокорино, Шаробыки, Астахново Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области выехали в деревни Требеха и Фролово Порховского района.

В ходе профилактической работы они распространили памятки о мерах пожарной безопасности, листовки на темы: «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», проведен инструктаж граждан под роспись. С согласия граждан проведены обследования жилых домов. До населения доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Дедовичского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. 

Также сотрудники отдела надзорнорй деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам посетили детскую деревню SOS в деревне Борисовичи Псковского района. Сотрудники отдела проверили состояние первичных соредств пожаротушения (огнетушителей), состояние электрооборудования и состояние автоматических систем противопожарной защиты. Вместе с тем, были проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности с воспитателями и обслуживающим персоналом, распространены листовки профилактического характера, также сотрудники отдела напомнили о первоочередных действиях в случае возникновения пожара с целью быстрого реагирования на возможные ЧС. 

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