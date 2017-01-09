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УМВД: В столкновении фуры с автобусом под Стругами Красными пострадали 5 человек

В результате столкновения фуры с автобусом, которое произошло сегодня, 9 января, около 20:20 на 251 км федеральной трассы Р-23 (М-20) Петербург — Псков — Невель в населённом пункте Ротный Двор Стругокрасненского района, по предварительным данным пострадали 5 человек: 3 ребёнка и 2 взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что это предварительные данные, и добавили, что все пострадавший по имеющейся на данный момент информации получили незначительные травмы. Ни один из пострадавших госпитализирован не был.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Напомним, в автобусе находилось 55 паломников из Белоруссии, которые направлялись в Печоры. В связи с тем, что транспортная компания, которая занималась их перевозкой, не смогла оперативно предоставить запасной автобус, власти Псковской области организовали доставку туристов до пункта назначения. Предоставленный региональной администрацией автобус с паломниками выехал с места ДТП в 22:30.

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