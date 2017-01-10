Часть собранных псковской «Зоозащитой» в «Империале» кормов передали приюту в Острове

17:35, 10 января 2017, ПАИ

Часть кормов для животных, которые были собраны с момента старта акции «Спасибо, что вы нас покормили», которую проводит псковская общественная организация «Зоозащита» в магазине «Пчёлка» гипермаркета «Империал», была передана волонтёрам островского приюта для бездомных собак и кошек. Об этом Псковскому агентству информации сообщила соучредитель «Зоозащиты» Вера Короткова. Она пояснила, что волонтёры из Пскова и Острова сотрудничают уже на протяжении 10 лет, а сейчас в приюте райцентра не хватает еды для животных.

Также зоозащитница отметила, что за время проведения акции, стартовавшей накануне празднования Нового Года, ящик для пожертвований опорожняли уже трижды. В результате было собрано более 30 крупных и 70 мелких упаковок кошачьего корма, более 15 средних пакетов с собачьим кормом и один большой мешок. Кроме того, псковичи оставили в специальном ящике на выходе из магазина более 15 кг всевозможных круп, в том числе дорогих, рыбные и мясные консервы, деньги для покупки провизии, мешки для сбора мусора, медикаменты для животных.

«То, с какой быстротой наполняется ящик — удивительно. Я вчера забирала очередную порцию - у меня слёзы лились. И люди подходили с касс, передавали купленную еду даже в этот момент, — рассказала Вера Короткова. — Нам верят и мы оправдаем эту веру однозначно. Тех, кого люди накормили, они могут увидеть в нашем приюте «Лесопилка».

Она добавила, что волонтёры помимо непосредственно еды для животных с радостью примут в дар в рамках акции хозяйственные принадлежности: мешки для мусора, моющие средства, бумажные полотенца, железные мочалки, губки и т.д.

Добавим, акция, которая проходит при информационной поддержке ПАИ, продлится до конца января.